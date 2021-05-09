الصحة العالمية تتحدث عن كورونا الهندي: أكثر عدوى وفتكا ومقاومة للقاحات

2021/05/09 | 11:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاحد، بأن المتحور الهندي من كوفيد-19، هو أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة بالهند، لأنه أكثر عدوى وفتكا، ومقاومة للقاحات.وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، إن “النسخة المتحورة “بي واحد 617″ التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في أكتوبر هي حتما […]

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