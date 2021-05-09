بوتين يؤكد في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية أن روسيا ستدافع بحزم عن مصالحها

2021/05/09 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية الأحد أن روسيا ستدافع “بحزم” عن مصالحها الوطنية، مدينا عودة العالم إلى أيديولوجيات العنصرية و”الخوف من روسيا”.قال بوتين أمام مئات العسكريين ببزاتهم الرسمية في الساحة … Readmore

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