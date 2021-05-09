وفاة الإعلامي الرياضي السعودي عادل التويجري عن 40 عاما

2021/05/09 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الإعلامي الرياضي السعودي عادل

التويجري السبت وذلك بعد أن اختتم

الجمعة آخر حلقة شارك فيها من برنامج

"الدوري مع وليد" وعلق على فوز الهلال

أمام الشباب ضمن منافسات الدوري

السعودي.

ونعى الاتحاد السعو

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