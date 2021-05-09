وزيرة الهجرة وبطريرك أنطاكيا للسريان الكاثوليك في العالم يزوران محافظتي ميسان وذي قار

2021/05/09 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة

إيفان فائق جابرو اليوم محافظتي ميسان

وذي قار برفقة بطريرك أنطاكيا للسريان

الكاثوليك في العالم "مار أغناطيوس يوسف

الثالث " والوفد المرافق لهما ، وكان في

استقبالهما مح

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