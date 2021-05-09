عالية نصيف: بعد الزيادة المتحققة في عائدات النفط.. من يقترض فهو فاسد

2021/05/09 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء

بالإيعاز الى وزيري المالية والتخطيط

والجهات المعنية كافة بعدم التوقيع على

أية قروض خارجية، وذلك لوجود فائض في

الإيرادات النفطية بمقدار 7 مليارات

دولار كحد أدنى في

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