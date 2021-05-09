2021/05/09 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم إيمال حيدري ارتفعت حصيلة ضحايا القنابل التي زرعت خارج مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة الشيعة في العاصمة كابول الى خمسين قتيلا، في هجوم نفت حركة طالبان اتهامات الحكومة بالتورط فيه.وهزت انفجارات السبت حي داشت برشي غرب كابول … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة التفجيرات أمام مدرسة للبنات في كابول إلى خمسين قتيلا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة التفجيرات أمام مدرسة للبنات في كابول إلى خمسين قتيلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).