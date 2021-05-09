’’أشقاء يقتلون طفلاً من عائلتهم’’.. أبرز 5 أحداث في بغداد بـ 24 ساعة ماضية- عاجل

2021/05/09 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (09 أيار 2021)، بأبرز 5 أحداث أمنية شهدتها العاصمة بغداد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها قيام أشقاء بقتل طفلٍ في أسرتهم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "4 أشقاء قتلوا طفلاً بالعائلة من مواليد 2018، وأصابوا آخر بسبب خلاف عائلي، في منطقة الكمالية حي المعوقين، ليُنقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد".

وأضاف، أن "مجموعة من الأشخاص سرقوا مبلغاً قدره 12 مليون دينار مع مستمسكات عائدة إلى مؤسسة شيوخ عشائر العراق وأضابير، بعد تقييد الحارس المكلف بحماية المكان في منطقة شارع فلسطين قرب شارع الخيمة"، مشيراً إلى أن "السارقين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".ولفت إلى أن "شخصاً أطلق النار على آخر شرطي، بسبب خلاف عائلي حصل بينهم في منطقة مدينة الصدر حي طارق، ليؤدي الحادث إلى إصابته في منطقة البطن، وينقل إلى مستشفى الشهيد الصدر"، مبيناً أن "الفاعل لاذ بالهروب إلى جهة مجهولة

وأشار إلى أن "شخصاً حاول شنق نفسه بواسطة سلك على أعلى جسر 14 رمضان بقصد الانتحار، إلا أنه أُنقذ من قبل دوريات نجدة الاعظمية المتواجدة قرب محل الحادث".

وعن حادث أمني آخر شهدته بغداد، أكد المصدر، "إلقاء القبض على شخص ابتز صاحب محل في منطقة المنصور من قبل دوريات نجدة اليرموك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى".

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