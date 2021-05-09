2021/05/09 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

إعْلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد: رَفَع سَيْطَرَة في جانب الكرخ.تنفيذاً لتوجيهات السيد قائد عمليات بغداد اللواء الركن أَحْمَد سُلَيْم بَهْجَت باشرت الكوادر الهندسية في فرقة المشاة السادسة برفع سيطرة الشهيد المقدم (ظاهر الماجدي) ضمن قاطع مسؤولية اللواء (24) غربي بغداد.ويأتي هذا العمل ضمن المنهج الذي تتبعه القيادة في رفع نقاط التفتيش بغية تسهيل حركة المواطنين، والاسهام في تخفيف الزخم المروري.9بغداد أيار 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن رفع إحدى سيطرات جانب الكرخ لتخفيف الزخم المروري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن رفع إحدى سيطرات جانب الكرخ لتخفيف الزخم المروري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).