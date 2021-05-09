الرشيد يوجه بفتح عدد من فروعه في بغداد والمحافظات يوم السبت من كل اسبوع لغرضين

2021/05/09 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه مصرف الرشيد عدد من فروعه للدوام يوم السبت لغرض دفع مستحقات المكاتب (المنافذ) واستلام سفاتج المنتجات النفطية.

وقال بيان للمصرف، ان "مدير مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف وجه بتخصيص عدد من فروع المصرف لفتح ابوابها يوم السبت من كل اسبوع، لدفع تقديم دفع مستحقات المكاتب (المنافذ) واستلام سفاتج المنتجات النفطية".

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