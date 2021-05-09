مصرف الرشيد يوجه عدد من فروعه للدوام يوم السبت

2021/05/09 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مدير مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف، بتخصيص عدد من فروع المصرف لفتح ابوابها يوم السبت من كل اسبوع.

واوضح المكتب الاعلامي ان “فتح الفروع جاء لاجل تقديم دفع مستحقات المكاتب ( المنافذ) واستلام سفاتج المنتجات النفطية”.

علما ان الفروع هي١- بغداد( البياع / اليرموك/ثورة العشرين / الامام الاعظم )٢- بابل فرع (الحلة)٣- كربلاء(الحسين)٤- النجف (الروضة)٥- الديوانية ( الفرات)٦- المثنى ( السماوة)٧- واسط(واسط)٨- ميسان ( الكرامة)٩- التاميم( ١ حزيران)١٠ – ذي قار ( اريدو)١١- البصرة ( الزبير/ القرنة /شارع الثوره)١٢- الانبار ( حديثة/ هيت/ عامرية الفلوجة)١٣- صلاح الدين( شيشين/ سامراء)١٤- ديالى ( اشنونا / خانقين)١٥- نينوى الجزيرة)

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