وزارة الهجرة لـNRT: نقل 100عائلة من مخيم الهول في سوريا الى العراق

2021/05/09 | 11:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، أن قرابة الـ100 عائلة سيتم نقلهم من مخيم الهول في سوريا الى العراق بناء على رغبتهم بالعودة، مبينا انهم قدموا طلبات لذلك ولم يتم إجبارهم وغالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة علي عباس جهاكير لـ NRT عربية (9 ايار 2021) إن "في القسم العراقي من مخيم الهول عوائل قرابة الـ 30 ألف شخص عراقي موجودين به منذ 2016 او 2017 والعراق سحب عدد كبير من تلك العوائل وهم من مناطق الجزيرة والحظر والبعاج هربوا من داعش باتجاه الأراضي السورية التي تقع تحت سيطرة القوات الكردية".

واضاف أن "العائلات التي سيتم نقلها وهي قرابة الـ 100 عائلة يتم إعادتهم بناء على رغبتهم بالعودة حيث قدموا طلبات لذلك ولم يتم إجبارهم وغالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ ومن الضروري تشخيص الامور بوضعها الصحيح دون اطلاق صفات على العوائل من خلال التسويق الاعلامي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح جهاكير أن "الجهات الأمنية أخذت على عاتقها مسؤولية نقلهم بعد أن يكون هناك تدقيق أمني وإجراءات مشددة للتأكد من عدم وجود متطرفين بينهم وهناك تنسيق وتعاون مشترك مابين جميع الجهات استعدادا لاستقبال تلك العائلات ومن ثم تأهيلهم نفسيا ودمجهم بالمجتمع".

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