الحكيم يعلق على اغتيال الناشط ايهاب الوزني.. يجب كشف الجهات المجرمة

2021/05/09 | 11:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استنكر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاحد، بشدة إغتيال الناشط المدني إيهاب جواد الوزني أمام منزله وسط محافظة كربلاء.

وقال الحكيم في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 أيار 2021)، ان "هذه الفعلة المستنكرة و الإجرامية وما يتعرض له بعض الناشطين والإعلاميين من حالات تضييق من جهات مجهولة تضع الحكومة وأجهزتها الأمنية أمام مسؤولية المتابعة الحثيثة لهذا الملف".

واضاف البيان، انه "يجب كشف الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم البشعة ومحاسبتها لتفويت الفرصة على من يسعى لاستغلال الظروف الحالية لتنفيذ اجنداته المريبة".

N.A

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