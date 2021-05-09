الشيخ جراح رمز التصدي لسياسة التطهير العرقي - دانييلا القرعان

2021/05/09 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دانييلا_القرعان د.



دانييلا القرعانالمقدسيون لا يعوّلون على أية سلطة أو هيئة دولية لإنقاذ حي الشيخ جراح من سطو المستوطنين على منازلهم، بل يعولون على أنفسهم، وعلى الأهل في عموم فلسطين التاريخية، وعلى الإسناد الشعبي والدور الميداني لكوادر المقاومة في إفشال مخطط التهجير والتطهير العرقي.أثبت المقدسيون أنهم ليسوا بحاجة لمن يقترح عليهم سبل الحفاظ على عروبة القدس وهويتها وبرهنوا على أنهم الأقدر على رسم خطوط الموا ......





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