2021/05/09 | 11:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكد وزير الصحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي، أن الوضع الوبائي في الإقليم تحت السيطرة، وأن الحكومة تبذل المساعي لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للاستمرار في برنامج التطعيم.

ودعا البرزنجي في تصريح للصحفيين السكان الى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة خلال الاحتفال بأيام عيد الفطر ، مؤكدا ان خطر فيروس كورونا مازال قائما ولا ينبغي التراخي في تطبيق التعليمات الصحية والإجراءات الوقائية.

وقال: ينبغي أن نتابع و بدقة الوضع خلال أيام العيد تجنبا من قفزة جديدة بمعدل الإصابات بكورونا، ونأمل من المواطنين بأن يلتزموا بالتباعد الاجتماعي وان يرتدوا الكمامات.

وقررت الحكومات المحلية في محافظات الإقليم عدم فرض حظر للتجوال خلال أيام عيد الفطر بعد منحها الصلاحية في اتخاذ الإجراء المناسب من قبل وزارة الداخلية في كوردستان.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. تطمينات حول وضع كورنا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. تطمينات حول وضع كورنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).