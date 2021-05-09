روافد وصلت مياهها 0%.. وزير الموارد يكشف بارقام “صادمة” مقدار تأثر دجلة والفرات والروافد الاخرى بنقص المياه

2021/05/09 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن وزير الموارد المائية العراقي، يوم الاحد، انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات إلى النصف.

وقال الوزير مهدي رشيد في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة؛ أن “الواردات المائية القادمة من تركيا لنهري دجلة والفرات انخفضت بمقدار 50 بالمئة”.

وأضاف ان “روافد سد دربندخان وصلت واردتها إلى صفر بالمئة، فيما انخفضت واردات الزاب الاسفل بنسبة 70 بالمئة”.

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