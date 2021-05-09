وفد أمني برئاسة قاسم الاعرجي في إقليم كردستان لبحث عدد من القضايا

2021/05/09 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه وفد أمني حكومي برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الى إقليم كردستان.

واكد مكتب الاعرجي ان الأخير ترأس وفدا امنيا الى إقليم كردستان لبحث عدد من القضايا الأمنية بعد الخروقات الأخيرة والهجمات التي شنها تنظيم داعش مشيرا الى أن الوفد ضم نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري.

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