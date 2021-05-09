الرئيس الأرجنتيني يقوم بجولة أوروبية للتفاوض على سداد ديون بلاده

2021/05/09 | 11:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بلاده السبت متوجها إلى أوروبا حيث يأمل في إيجاد دعم لخطته من أجل الحصول على تأخير في سداد ديون الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ونادي باريس.ومن المقرر أن يلتقي فرنانديز (62 عاما) رؤساء دول أو … Readmore

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