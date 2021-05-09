محافظة عراقية تعلن الإغلاق العام بسبب كورونا

2021/05/09 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الأحد، الإغلاق العام في المحافظة ابتداءً من الأربعاء المقبل ولمدة عشرة أيام للوقاية من جائحة كورونا.

وقال الشعلان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "إلى أبناء الديوانية الأصلاء, نعلم جميعا الظروف الصحية والأزمة الوبائية التي عصفت وفتكت بدول العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص, التي أثرت بشكل مباشر على جميع المواطنين منذ ظهور فيروس كورونا المستجد 19 وحتى الآن، ونشاهد جميعا في كل يوم ارتفاع إعداد الإصابات وتسجيل وفيات, والتزما بقرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية وتأكيدها على ضرورة فرض حظر التجوال الشامل والتام اعتبارا من 12 ايار 2021 ولمدة عشرة أيام، والتشديد على تطبيقه".

وأضاف، "لذا تدعو خلية الأزمة في الديوانية أهلنا الكرام وقواتنا الأمنية البطلة للالتزام بتنفيذ إجراءات الحظر والإرشادات الصحية والوقائية لضمان عدم تفشي الوباء بين المواطنين، والتقييد بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للسلامة الوطنية المتعلقة بالتباعد الاحترازي وارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المغلقة للحد من زيادة إعداد الإصابات بالفيروس وعدم خسارة مزيد من الأصدقاء والأحبة".

وتابع، "لذلك ندعو المواطنين كافة الى الالتزام بفرض حظر التجوال الشامل والتام الصادر من الهيئة العليا للصحة والسلامة الوطنية ابتدأ من يوم الأربعاء المصادف 12/5/2021 ولغاية يوم السبت المصادف 22/5/2021, وفرض إجراءات تشديد حظر التجوال الشامل على الأفراد والمركبات وعدم السماح لغير الحالات الطارئة بالمرور من خلال المفارز الأمنية الثابتة والراجلة، ومنع التجمعات تحت أي مسمى او ذريعة والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والسلامة لمنتسبي الاجهزة الأمنية وحث المواطنين على تطبيقها للحفاظ على صحة الجميع".

وأردف، "فض التجمعات في المناطق السكنية والأسواق واغلاق المقاهي والصالات الرياضية والمسابح، وتوجيه الاجهزة الأمنية بمنع المناسبات الاجتماعية (مجالس العزاء، الاعراس, الاعياد)، لتفعيل إجراءات التباعد الاحترازي وإغلاق مداخل المحافظة والتشديد على الطرق النيسمية وعدم السماح لغير شاحنات المواد الغذائية والمشتقات النفطية والحالات الاستثنائية بالدخول الى المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تعلن الإغلاق العام بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تعلن الإغلاق العام بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).