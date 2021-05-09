2021/05/09 | 11:47 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أكدت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، اليوم الأحد، تفاصيل المادة القانونية المتعلقة بتثبيت موظفي العقود في وزارات ودوائر الدولة، فيما أشارت إلى شمول جميع العقود الذين مضت على خدمتهم 5 سنوات بالتثبيت.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم، في تصريح صحفي، إنَّ “مجلس النوَّاب أضاف مادَّة قانونيَّة في قانون الموازنة لتثبيت موظفي العقود كافة في كل مؤسسات […]
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وقال عضو اللجنة حسن فدعم، في تصريح صحفي، إنَّ “مجلس النوَّاب أضاف مادَّة قانونيَّة في قانون الموازنة لتثبيت موظفي العقود كافة في كل مؤسسات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: شمول موظفي العقود بالتثبيت ممن لديهم خدمة خمس سنوات ) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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