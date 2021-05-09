اندلاع حريق في مصفاة حمص وسط سوريا

2021/05/09 | 12:00 - المصدر: عين العراق

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الأحد 9 مايو 2021 | 11:35 صباحاً

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أفادت مصادر في سوريا، اليوم الأحد، باندلاع حريق في مصفاة حمص وسط البلاد، ناتج عن تسرب نفطي.

ولفتت المصادر إلى أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

وقال الإعلام الرسمي السوري إن “حريقا كبيرا اندلع في وحدة التقطير 100 في مصفاة حمص نتيجة التسرب، وقد تم عزل الوحدة بشكل كامل والعمل جار لإخماد الحريق”.

وأكد مدير مصفاة حمص لقناة الإخبارية السورية أنه “لا أضرار بشرية في الحريق الذي نشب في وحدة التقطير 100 نتيجة تسرب في إحدى المضخات، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من إخماده”.

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