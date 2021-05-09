2021/05/09 | 12:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه مصرف الرشيد، الأحد، عدداً من فروعه في المحافظات، للدوام يوم السبت من كل أسبوع.

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وذكر بيان للمصرف تلقى "ناس" نسخة منه، (9 أيار 2021)، أن "المصرف وجّه بفتح عدد من فروعه يوم السبت من كل أسبوع، لأجل تقديم مستحقات المكاتب واستلام سفاتج المنتجات النفطية".

الفروع هي:

١ بغداد( البياع / اليرموك/ثورة العشرين / الامام الاعظم )

٢ بابل فرع (الحلة)

٣ كربلاء(الحسين)

٤ النجف (الروضة)

٥ الديوانية ( الفرات)

٦ المثنى ( السماوة)

٧ واسط(واسط)

٨ ميسان ( الكرامة)

٩ التاميم( ١ حزيران)

١٠ - ذي قار ( اريدو)

١١ البصرة ( الزبير/ القرنة /شارع الثوره)

١٢ الانبار ( حديثة/ هيت/ عامرية الفلوجة)

١٣ صلاح الدين( شيشين/ سامراء)

١٤ ديالى ( اشنونا / خانقين)

١٥ نينوى (الجزيرة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من مصرف الرشيد إلى 15 فرعاً في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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