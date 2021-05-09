تحديد موعد بدء الامتحانات وانتهاء العام الدراسي بإقليم كوردستان

2021/05/09 | 12:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد 9/5/2021، موعد بدء الامتحانات وانتهاء العام الدراسي.

وقال وزير تربية في حكومة اقليم كوردستان آلان محمد سعيد في مؤتمر صحفي، انه "سيتم افتتاح المدارس بعد عيد الفطر مباشرة وتقييم الوضع الصحي"، مشيرا الى ان "المؤشرات الصحية افضل، الا اننا ننتظر التقييم الصحي من وزارة الصحة".

واضاف محمد سعيد، ان "العام الدراسي سينتهي باول يوم لفصل الصيف، وبعدها اجراء الامتحانات النهائية لمراحل الاول الابتدائي - الخامس اعدادية".

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