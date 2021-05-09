العراق: حيوان مهدد بالإنقراض اختفى لمدة 40 عاما وتم العثور عليه من جديد

2021/05/09 | 12:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، الاحد، العثور على احد الحيوانات المنقرضة في قضاء الجبايش شرقي محافظة ذي قار.

وقال رئيس المنظمة رعد حبيب الاسدي في تصريح لـ NRT عربية، (9 أيار 2021)، انه "بخصوص الحيوان الراكون طويل الذنب يعد من أهم الحيوانات المهددة بخطر الانقراض بالقائمة الحمراء الدولية".

واضاف الاسدي، ان "هذا الحيوان اختفى لاكثر من 40 عام و لم يتم تسجيل أي نموذج حي له".

واوضح، ان "آخر مرة تم إيجاد ثلاث نماذج بفريق مشترك بين جامعة البصرة وفريق اجنبي وقد نقلت هذه النماذج للمتحف التاريخ الطبيعي في بغداد ولكن بعد احداث 2003 اختفت هذه النماذج ولا يوجد اي نموذج حي بالعراق"، لافتا الى انه "يعتبر أول نموذج حي وأول تصوير حديث لحيوان حي".

واعتبر الاسدي، انه "إنجاز وتسجيل للاهوار العراقية"، مشرا الى ان "تأثير الجفاف على هذه الحيوانات وانخفاض مناسيب المياه وارتفاع الملوحة نعتبره تأثير كبير جدا وممكن أن يعود بضرر على البيئة وعلى التنوع الاحيائي ويهدد هذه الحيوانات التي هي اصلا مهدد بخطر الانقراض مثل كلب الماء العراقي والراكون".

وبين، ان "كل هذه الحيوانات ممكن أن تكون تحت طائلة الخطر الحقيقي في حال جفت الاهوار، أو حصل انخفاض في مناسيب المياه"، معربا عن "أمله الكبير بان تحمل الجهات المعنية على عاتقها الحفاظ على الاهوار وديمومتها".

وذكر الاسدي، ان "الواقع ينذر بخطر كبير جدا، فانخفاض مناسيب دجله والفرات ما هي الا بداية لمرحلة من الجفاف وانهيار النظام البيئي".

N.A

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