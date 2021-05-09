((مُقَابلَ القضيَّةِ أُقرفِصُ)) - ريتا عودة

2021/05/09 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة مُقَابلَ القضيَّةِأُقَرْفِصُكَنَاسِكَةٍ في مَعْبَدٍ،وَأُجْهِشُ بالبُكاءْ.رَبَّاهُ،كَمْ آهٍ وَآهٍكالكافورمَرَّرَتْ حلقَإخوتيوكالخناجرِمَزَّقَتْ صُدورَهمعلى مرّ الدَّهْرِوهي تصعدُ قرابينًالعرشِ السَّمَاء.تُرَاها رَبَّاهُ،قبلَ الوُصولِتَبَدَّدْتْأمْ بعدَ عويلِ المَسَاكينِتَجَدَّدَتْأمْأنّ الوجعَ الفلسطينيّمُسَ ......





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