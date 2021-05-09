من جديد .. قصّة اغتيال الشهيدين تعود إلى الواجهة

2021/05/09 | 12:07 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم أياد السماوي
سابقا وحاليا ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من جديد .. قصّة اغتيال الشهيدين تعود إلى الواجهة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف موقع ياهو الأمريكي يوم أمس
السبت عن تفاصيل جديدة حول اغتيال
الشهيدين قاسم سليماني وجمال المهندس ,
أدلى بها خمسة عشر مسؤولا أمريكيا
سابقا وحاليا ..
المعلومات الجديدة التي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من جديد .. قصّة اغتيال الشهيدين تعود إلى الواجهة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من جديد .. قصّة اغتيال الشهيدين تعود إلى الواجهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).