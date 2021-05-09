من جديد .. قصّة اغتيال الشهيدين تعود إلى الواجهة

2021/05/09 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي

كشف موقع ياهو الأمريكي يوم أمس

السبت عن تفاصيل جديدة حول اغتيال

الشهيدين قاسم سليماني وجمال المهندس ,

أدلى بها خمسة عشر مسؤولا أمريكيا

سابقا وحاليا ..



المعلومات الجديدة التي

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