عالية نصيف تدعو الحكومة لعدم الاقتراض

2021/05/09 | 12:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت النائبة عالية نصيف، اليوم الأحد، إلى عدم الاقتراض الخارجي، مع زيادة الإيرادات النفطية، فيما وصفت القرض الهندي والسودي بـ”الفساد المعلن”.وقالت نصيف في بيان، أنه “على رئيس الوزراء الإيعاز الى وزيري المالية والتخطيط والجهات المعنية كافة بعدم التوقيع على أية قروض خارجية، وذلك لوجود فائض في الإيرادات النفطية بمقدار 7 مليارات دولار […]

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