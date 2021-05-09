الصحة العالمية: السلالة الهندية أكثر قدرة على التفشي وتخطي الدفاعات في الجسم

2021/05/09 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الصحة العالمية عن معلومات جديدة بشأن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا.

وأكدت كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان ان السلالة الهندية التي تم اكتشافها للمرة الأولى في تشرين الأول من العام الماضي، كانت أحد العوامل الاساسية التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة في الهند، مضيفة ان خطورة السلالة الهندية تكمن في قدرتها على التفشي بشكل أكبر، وعلى تخطي الدفاعات التي توفرها اللقاحات، وتسببها بمعدلات أكبر من الوفيات فضلا عن إمكانية ان تحدث الطفرات للمتحور الهندي زيادة في معدلات انتقال العدوى، وان يكون الفيروس أكثر مقاومة للأجسام المضادة التي اكتسبها الجسم سواء من خلال التطعيم، أو من إصابته بالفيروس بصورة طبيعية.

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