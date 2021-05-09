تفاصيل مقتل مدرس متقاعد وزوجته على يد ’’عطار’’ في ديالى

2021/05/09 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد (9 ايار 2021) عن تفاصيل مقتل مدرس متقاعد وزوجته في داخل منزلهما في قضاء الخالص ( 15كم شمال شرق بعقوبة).

واضاف المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "التحقيق قاد الجهاز المختص الى الجاني، الذي يعمل عطار مشهور في المنطقة، حيث كانت دوافع القتل بسبب ان العطار مدين بمبلغ كبير من المال الى المدرس الذي يعد من الشخصيات التربوية المعروفة في المنطقة، مشيرا الى ان "الجاني قام بحرق المنزل بعد ارتكابه الجريمة، قبل ان يلوذ بالفرار الى جهة مجهولة".

الا ان المصدر اكد "القاء القبض على شخص اخر يعتقد بان له علاقة بالجريمة، وهو حاليا تحت التحقيق.

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