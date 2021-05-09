مقتل طفل نتيجة مشاجرة وانقاذ شخص حاول الانتحار في بغداد

2021/05/09 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمقتل طفل نتيجة مشاجرة مسلحة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان "مشاجرة بين 4 اشقاء تطورت الى إستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الكمالية بالعاصمة بغداد اسفرت عن مقتل طفل تولد ٢٠١٨ واصابة اخر"، مضيفا ان "الاطفال من ضمن العائلة".

وفي سياق منفصل، قالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان ورد للسومرية نيوز انه "تم انقاذ شخص حاول شنق نفسه بواسطة سلك من اعلى جسر ١٤ رمضان بقصد الانتحار من قبل دوريات نجدة الاعظمية".

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