2021/05/09 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص كشفت لجنة الزراعة والاهوار النيابية، اليوم الاحد، عن امكانية تعرض العراق لكارثة جفاف مائي نتيجة لعدم امتلاكه سياسة مائية واضحة، فيما قدمت مقترحاً لتفادي هذه الكارثة.وقال عضو اللجنة، محمد الخالدي، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية تقدم مقترحاً لتفادي كارثة الجفاف في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية تقدم مقترحاً لتفادي كارثة الجفاف في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية تقدم مقترحاً لتفادي كارثة الجفاف في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).