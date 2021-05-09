2021/05/09 | 12:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على الاراضي إلاسرائيلية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على الاراضي إلاسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).