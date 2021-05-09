وزارة الصحة: تسلمنا نحو 90 الف جرعة من لقاح كورونا

2021/05/09 | 12:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا مستقر بشكل نسبي ونحن ندعو المواطنين الى الاستمرار في اتباع التعليمات الصحية.

وقال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا مستقر بشكل نسبي والحمد لله نسبة الاصابات بكورونا خلال الايام الماضية انخفضت، لكن لانستطيع القول بان الموجة الثانية من فايروس كورونا قد انتهت.

واضاف: ان اقليم كوردستان تسلم اكثر من 90 الف جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا من جميع الانواع ولحد الان تم توزيع أكثر من 71 الف جرعة من لقاح كورونا بجرعتيه الاولى والثانية.



وان عدد المسجلين لاستلام اللقاح بشكل الكتروني تجاوز 111 الف شخص.

وتابع: ان حكومة اقليم كوردستان تسعى ايضا الى توفير كمية من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، ونحن ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الوقائية وخاصة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

PUKmedia خاص

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