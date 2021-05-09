احباط محاولة استهداف بئر نفطي في كركوك

2021/05/09 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الاحد، إحباط تفجير بئر نفط حقل باي حسن شمال غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (9 أيار 2021)، ان "القوات الأمنية ابطلت مفعول عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من البئر 196 في حقل باي حسن شمال غربي كركوك".

واضاف، انه "تمت العملية من دون وقوع خسائر في صفوفها أو حدوث أضرار بالبئر".

واقدمت عناصر من تنظيم داعش، في وقت سابق على تفجير بئر نفطي ضمن حقول باي حسن في محافظة كركوك.

وذكر مصدر امني لموقع NRT، اليوم (17 نيسان 2021)، إن "عناصر تنظيم داعش فجروا البئر 105 الذي، يقع ضمن حقل (باي حسن) بالقرب من قضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك".

واضاف، ان "البئر يخضع لحماية سكان المنطقة ضمن عقود الحماية"، مبينا أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة، للكشف عن ملابساته".

N.A

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