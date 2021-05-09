وزير الموارد المائية: ايران السبب بانخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات

2021/05/09 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد، الاحد، عن انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات إلى النصف بسبب قيام ايران بتحويل بعض الروافد الى داخل بلدها.

وقال الوزير مهدي رشيد في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة حضره مراسل NRT عربية (9 ايار 2021)، أن "الواردات المائية القادمة من تركيا لنهري دجلة والفرات انخفضت بمقدار 50 %".

وأضاف ان "روافد سد دربندخان وصلت واردتها إلى صفر بالمئة، فيما انخفضت واردات الزاب الاسفل بنسبة 70 بالمئة".

واشار وزير الموارد المائية، أن اخبارا وردتنا بقيام ايران بتحويل بعض الروافد الى داخل ايران منها نهر سيروان وبعض من مياه رافد ديالى،" مبينا أنه تم "التأكد من هذه المعلومات عن طريق مراقبتنا التقنية في الوزارة و استشعرنا بان الأمر موجود."

وأكد أن هذا "الأمر سيولد مشكلة بالمستقبل وليس في الوقت الحاضر، وقد طلبنا من إيران عقد اجتماع معها حول هذا الموضوع لكن دون استجابة."

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