2021/05/09 | 12:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي، اليوم الأحد، توفير التخصيصات المالية اللازمة لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، مبيناً أن إجراءات إدارية تسببت في تأخير عودتهم للخدمة.

وقال الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التخصيصات المالية لإعادة المفسوخة عقودهم وضعت ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف، أن "التخصيصات موجودة وبانتظار إكمال الإجراءات الإدارية لإنهاء الجدل بين وزارة المالية وهيئة الحشد الشعبي بهذا الشأن".

وأكدت وزارة المالية، أمس الأول الجمعة، أن جدول الموازنة العامة لعام 2021 المصوَّت عليها في البرلمان لم يتضمن أي تخصيصات للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والداخلية والدفاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: إجراءات إدارية وراء تأخير إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: إجراءات إدارية وراء تأخير إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).