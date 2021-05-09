انخفاض مناسيب المياه في دجلة والفرات إلى النصف

2021/05/09 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد، انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات إلى النصف.

وقال رشيد إن الواردات المائية القادمة من تركيا لنهري دجلة والفرات انخفضت بمقدار خمسين بالمئة مبينا ان روافد سد دربندخان وصلت واردتها إلى صفر بالمئة، فيما انخفضت واردات الزاب الاسفل بنسبة سبعين بالمئة.واكد رشيد ان إيران قامت بتحويل بعض الروافد الى داخل إيران منها نهر سيروان وبعض من مياه رافد ديالى، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيولد مشكلة بالمستقبل وتم مطالبة إيران بعقد اجتماع معها حول هذا الموضوع لكن دون استجابة.

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