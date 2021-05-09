الحكيم يعلق على اغتيال الناشط ايهاب الوزني.

2021/05/09 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم،

الاحد، بشدة إغتيال الناشط المدني

إيهاب جواد الوزني أمام منزله وسط

محافظة كربلاء.

وقال الحكيم في بيان تابعته وكالة نون

اليوم (9 أيار 2021)، ان "هذه الفعلة

المستنكر

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