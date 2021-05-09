2021/05/09 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي

رشيد، الاحد، عن انخفاض مناسيب المياه

في نهري دجلة والفرات إلى النصف بسبب

قيام ايران بتحويل بعض الروافد الى داخل

بلدها.

وقال الوزير مهدي رشيد في مؤتمر صحفي في

مقر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد المائية :تاكدنا ان ايران تقوم بتحويل بعض الروافد المائية الى اراضيها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد المائية :تاكدنا ان ايران تقوم بتحويل بعض الروافد المائية الى اراضيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).