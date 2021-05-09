استئناف الدوام الرسمي حضوريا في مدارس كردستان

2021/05/09 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التربية والتعليم في اقليم

كوردستان آلان حمه سعيد يوم الأحد

استئناف الدوام الحضوري بالمدارس في

منتصف شهر آيار الجاري، وأنه من المحتمل

انتهاء العام الدراسي الحالي في أول يوم

من أيام فصل الصيف.

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