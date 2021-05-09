 روسيا تسجل 334 وفاة جديدة بكورونا

2021/05/09 | 12:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لا تزال حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثالث على التوالي عند مستوى زهاء 8.4 ألف حالة جديدة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 8419 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8329 إصابة أمس السبت و8386 إصابة الجمعة.ويعود ثلث الإصابات […]

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