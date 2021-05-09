الشرق متوسطية على مشارف اللاارضوية؟/3 - عبدالامير الركابي

2021/05/09 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي مر ت المنطقة بعد 1258 بطورين انقطاعيين انجطاطيين: الأول ذاتي ساد ابانه اسلام زمن الانحطاظ السلفي منذ "ابن تيميه" والمرتكز لطلب الديناميات المرافقه للاسلام العقيدة ( الاحترابية الاستثنائية الجزيريه التحريرية، والاليات الازدواجية الامبراطورية الرافدينيه ) خارج زمنها، وبعد انتهاء الضرورة التي اوجبتها.



وطور اخر ختامي متأخر، هو الطور الانحطاطي الثاني المتشبه بالغرب وظاهرته النهضوية الحديثة، والمتماهي ......





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