الطاقة النيابية تشكو رداءة الغاز المستورد وتلكؤ وزارة النفط باستخراج محليا

2021/05/09 | 12:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شكت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأحد، من رداءة الغاز المستورد وتلكؤ وزارة النفط باستخراج الغاز، مؤكدة تقديمها مقترحات لحل أزمة الكهرباء.وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية همام التميمي، في تصريح صحفي، إن “اللجنة قدمت الكثير من التوصيات الى وزارة الكهرباء بشأن انتاج الطاقة وايجاد بدائل للمحطات الغازية واستبدالها بمحطات اخرى ومعالجتها، خاصة […]

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