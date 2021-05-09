المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق تشترط عدم انتماء المتقدم لأي حزب أو جهة رقابية

2021/05/09 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية الخاصة باختيار موظفي الاقتراع خلال الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة.

وأكدت المفوضية في بيان وضع الآليات الخاصة بالمتقدمين من موظفي الدولة وشريحة طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين لاختيار موظفي الاقتراع، مشيرة الى أن الالية الخاصة بالموظفين الحكوميين اشترطت أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية كحد أدنى فيما أكدت ضرورة عدم انتماء المتقدمين لاي حزب أو جهات رقابية حيث سيتم تشكيل لجان خاصة من أعضاء مجلس المفوضين للإشراف على عمل المكاتب الانتخابية.

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