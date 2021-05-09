2021/05/09 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاحد، مع رئيس مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي جعفر الونان، مراحل توقيع مذكرة تعاون بين المجلس والشبكة.وذكر إعلام مجلس القضاء في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان والونان يبحثان مراحل توقيع مذكرة تعاون بين مجلس القضاء وشبكة الإعلام المركز الخبري الوطني.

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