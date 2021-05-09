ثلاثة عرب في تشكيلة القرن الآسيويّة بكرة القدم

2021/05/09 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، عن تشكيلة القرن الـ20 لقارة آسيا، حيث ضمّت 3 لاعبين عرب من الجنسية السعودية.

وحضر أسطورة نادي النصر ماجد عبد الله وحارس الهلال التاريخي محمد الدعيع ونجم الشباب سعيد العويران في تشكيلة القرن في القارة الآسيوية.

وفي ما يأتي التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد الدعيع (السعودية)

الدفاع: ماسامي إيهارا (اليابان)، هونغ ميونغ بو (كوريا الجنوبية) وياسوهيكو أوكوديرا (اليابان)

الوسط: سعيد العويران (السعودية)، كيم جو سونغ (كوريا الجنوبية)، علي بارفين (إيران) وكازويوشي ميورا (اليابان)

الهجوم: بوم كون شا (كوريا الجنوبية)، علي دائي (إيران) وماجد عبدالله (السعودية).

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