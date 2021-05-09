مصدر: قرار جديد من مجلس الوزراء بخصوص ’’المحاضرين المجانيين’’ سيعلن اليوم

2021/05/09 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر داخل مجلس الوزراء، اليوم الأحد (09 أيار 2021)، بأن المجلس سيجري تعديلاً اليوم على تاريخ التعاقد مع المحاضرين المجانيين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء من المقرر أن يجري تعديلاً خلال جلسته لتصحيح تاريخ التعاقد مع المحاضرين المجانيين".

وأضاف، أن "تاريخ التعاقد سيكون بعد تعديله من بداية السنة بدلاً من تاريخ 7 نيسان الماضي".

وكان مجلس الوزراء قد وافق، الثلاثاء (06 نيسان 2021)، على مقترح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن التعاقد مع المحاضرين المجانيين.

وبموجب نص القرار، فإن، استمارة التصويت على قرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم الجلسة / الاعتيادية الرابعة عشرة تاريخ الجلسة 6 نيسان 2021 تضمنت التالي:

اولا: قيام وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتعاقد مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم أوامر ‘دارية ومباشرات سابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1/5/2021 أو قبل ذلك التاريخ على ان يجري حسم جميع الطلبات في 1/9/2021 وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوضح فيه نسب الإنجاز.

ثانيا: يكون الأجر الشهري الممنوح للمحاضرين 250 ألف دينار، ولا يزيد الأجر الشهري للاداريين والعاملين عن 250 ألف دينار على وفق ضوابط تضعها الوزارة أخذة بنظر الاعتبار التحصيل الدراسي، ويسري بحقهم قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 وتعديلاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

ثالثا: تعد السنة الدراسية معادلة للسنة التقويمية فيما يتعلق بالأجور المستحقة للمشمولين بهذا القرار.

رابعا: على وزارة المالية اجراء المناقلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن التخصيصات المعتمدة بقانون الموازنة العام 2021.

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