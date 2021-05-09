2021/05/09 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاحد (09 أيار 2021)، بفرض الحجر الصحي على 18 مواطناً عراقياً قادماً من الهند، ظهرت عليهم أعراض فايروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الصحة احتجزت 18 شخصاً قادماً من الهند بعد ظهور إصابات بفايروس كورونا بين عدد منهم".

وأشار إلى أن "الإصابات التي ظهرت، ما زالت لم تُعرف إذا كانت من السلالة الهندية أو القديمة".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد قررت الثلاثاء الماضي، فرض حظر إجباري على أي شخص قادم من الهند لمدة 14 يوماً، بعد انتشار الجائحة في الهند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض الحجر الصحي على 18 مواطناً عراقياً ظهرت عليهم أعراض كورونا بعد قدومهم من الهند- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض الحجر الصحي على 18 مواطناً عراقياً ظهرت عليهم أعراض كورونا بعد قدومهم من الهند- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).