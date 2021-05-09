2021/05/09 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم

كردستان العراق، اليوم الأحد، تورطه

بعملية اغتيال قائد فيلق القدس

الإيراني السابق قاسم سليماني مطلع

العام الماضي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجهاز: "نشر تقرير اتهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق ينفي تورطه بعملية اغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق ينفي تورطه بعملية اغتيال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).