2021/05/09 | 13:09 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف استطلاع للرأي أجري في 53 دولة ونشرت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع: 44% من سكان العالم يعتبرون أمريكا تهديداً للديمقراطية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نتائجه هذا الأسبوع، أن 44% من الناس في
جميع أنحاء العالم يعتبرون الولايات
المتحدة تهديداً لديمقراطيتهم.
ومن بين الـ53 ألف شخص الذين شملهم
الاستطلاع في 53 دولة،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع: 44% من سكان العالم يعتبرون أمريكا تهديداً للديمقراطية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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