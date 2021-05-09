استطلاع: 44% من سكان العالم يعتبرون أمريكا تهديداً للديمقراطية

2021/05/09 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استطلاع للرأي أجري في 53 دولة ونشرت

نتائجه هذا الأسبوع، أن 44% من الناس في

جميع أنحاء العالم يعتبرون الولايات

المتحدة تهديداً لديمقراطيتهم.

ومن بين الـ53 ألف شخص الذين شملهم

الاستطلاع في 53 دولة،

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