إحباط تسلل إرهابيين في بابل

2021/05/09 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت القوات العراقية محاولة تسلل

مجموعة من إرهابيي تنظيم «داعش”» في

جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد.

وقالت هيئة إعلام الحشد الشعبي العراقي

في بيان صحفي: إن «قوة من اللواء 47

بالحشد أحبطت محاولة تس

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